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تفكيك شبكة ارهابية في ديالى


اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تفكيك خلية ارهابية تقوم بزرع العبوات الناسفة في محافظة ديالى والقاء القبض على جميع افراد عناصرها.

وقال المكتب الاعلامي للوكالة في بيان  انه "باشراف ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال العمليات الاستباقية التي تنفذها مفارزها لتجفيف منابع الارهاب في محافظة ديالى، تم تفكيك خلية ارهابية مختصة بزرع العبوات الناسفة مكونة من اربعة ارهابيين والقاء القبض عليهم بالجرم المشهود "، مشيرة الى انهم من المطلوبين وفق احكام المادة (٤ ارهاب)".

واضافت انه "تم ضبط بحوزة الارهابيين عبوتين لاصقتين وثلاثة هواتف مسلكة وثلاث قداحات تفجير وفتيل تفجير وخمس بطاريات تفجير ودراجة نارية وعجلة نوع كيا تستخدمان لنقل الارهابيين والعبوات الناسفة".

وتابعت انه "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش وانهم اشتركوا بعمليات ارهابية عدة استهدفت القوات الامنية والمواطنين بما يسمى قاطع الكاطون".

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