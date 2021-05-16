النائب حسن سالم يطالب الحكومة بقطع العلاقات مع دول خليجية "مطبّعة"

طالب النائب في مجلس النواب العراقي، حسن سالم، اليوم الأحد، حكومة بلاده بقطع العلاقات مع الدول المطبّعة مع إسرائيل، فيما حدد هذه الدول وهي السعودية والإمارات والبحرين.

وقال سالم الذي ينتمي لكتلة "صادقون" التابعة لحركة "عصائب أهل الحق" في بيان صحفي: "على الحكومة العراقية قطع علاقاتها مع الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني، كأنظمة آل سعود والإمارات والبحرين، الذين يمثلون الخسة والخيانة للقضية الفلسطينية، وتوضح ذلك جليا من خلال دعمهم للكيان الصهيوني في قصفه للمدنيين العزل والأطفال وارتكاب المجازر في غزة".

وأضاف: "لايليق بالعراق المقاوم والمساند للشعب الفلسطيني أن تكون له علاقات مع الخونة الذين باعوا وتآمروا على فلسطين وشعبها".

وأشار سالم إلى ضرورة أن "تبتعد الحكومة العراقية عن المجاملات السياسية الكاذبة مع هذه الأنظمة الخائنة التي كانت الذراع الأيمن للكيان الصهيوني في قتل الشعوب في العراق ولبنان وسوريا واليمن وآخرها فلسطين، من خلال دعمها للإرهابيين ووقوفها إلى جانب الكيان الصهيوني الإرهابي الذي ارتكب مجازر بحق الأطفال والشيوخ والنساء العزل".