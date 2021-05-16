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الصحة النيابية تقدم مقترحاً بشأن حسم منصب وزير الصحة


قدَّمت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، مقترحاً بشأن حسم منصب وزير الصحة، فيما أشارت الى أنّ تولّي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ادارة الوزارة سيخدم واقعها.

وقال عضو اللجنة مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "رئيس الوزراء لديه بعض المرشحين وكذلك طلب من نقابة الأطباء تقديم بعض المرشحين، كما أن لجنة الصحة النيابية ايضا لديها مرشحون مهنيون ومستقلون لمنصب وزير الصحة"، مؤكداً انه "سترفع جميع الاسماء الى رئيس الوزراء وتبقى مسؤولية مجلس الوزراء الاتفاق على اسم واحد ل‍وزارة الصحة".

وأشار الى أن "لجنة الصحة والبيئة كان رأيها التخصصي والمهني في أن الفترة المقبلة قصيرة ولا تستوعب طرح اسماء معينة ويتم الاتفاق والتصويت عليها في مجلس النواب، حيث ان الوقت المتبقي خمسة اشهر وهي فترة قصيرة لتكليف وزير لتحديد انجازاته خلال الفترة القصيرة".

واضاف ان "اللجنة ارتأت كرأي مهني وواقعي ان يكون رئيس الوزراء هو المشرف على وزارة الصحة كما حصل في فترات سابقة ان تدار بعض الوزارات من قبل رئيس الوزراء "، داعياً الى أن "يكون رئيس الوزراء هو المشرف على وزارة الصحة ويخول بعض الصلاحيات المهمة في عمل الوزارة الى الوكيل الفني".

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الصحة النيابية تقدم مقترحاً بشأن حسم منصب وزير الصحة
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