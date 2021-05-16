الصحة تعلن وصول شحنة جديدة من "لقاح فايزر"

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر.

وذكرت الوزارة في بيان ، ان "الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية استلمت وجبة جديدة من لقاح فايزر المضاد ل‍فيروس كورونا".

واضافت أنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".