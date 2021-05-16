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الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن أحداث فلسطين


أصدر الحشد الشعبي، اليوم السبت، بياناً بشأن تطورات الأحداث الجارية في فلسطين، فيما أكد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وقال الحشد في بيان إنه "يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في فلسطين الصمود، وما يتعرض له شعبنا هناك من اعتداءات آثمة على يد العصابة الصهيونية الغاصبة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني أبشع الجرائم وأفظعها وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع".

وأكد "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أراضيه المغتصبة وحقوقه المسلوبة ضد الأطماع الصهيونية والسلوك الوحشي والإجرامي الذي ينتهجه هذا الكيان الغاصب في قتل المدنيين والأطفال وقصف المباني والبيوت والسعي للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهجير أهلها الشرعيين قسرا، منطلقين بذلك من الموقف الواضح والشجاع للمرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله الذي أكد الوقوف إلى جانب شعبنا في فلسطين ودعا الشعوب الحرة إلى تقديم الدعم والمساندة له في قضيته العادلة".

وأضاف البيان "انسجامنا مع موقف الحكومة العراقية والجماهير المساندة للشعب الفلسطيني، ندعو جميع الشعوب والحكومات والأحرار في العالم أن يتحملوا مسؤوليتهم الإنسانية في رفض الظلم والإرهاب الذي يمارسه الصهاينة على المواطنين الفلسطينيين العزل".

وختم الحشد بيانه: "حيا الله شعبنا الفلسطيني الصابر وهو يذود عن أرضه ومقدساته، وحيا الله المقاومة الفلسطينية الباسلة وهي تدك حصون العدو وتقدم للعالم دروسا في الإصرار والعزيمة على أن الشعوب الحرة لا يمكن أن تتنازل وتنكسر. وما النصر إلا من عند الله وهو الموفق والمستعان".

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