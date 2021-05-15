إخلاء عشرات النزلاء من فندق في كربلاء بعد اندلاع حريق فيه

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن إخلاء 42 نزيلاً وإخماد حادث حريق اندلع في الطابق التاسع من فندق وسط محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان ، إن "فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع بفندق وعمارة قيد الإنشاء في منطقة باب الخان بمركز المحافظة بعد إخلاء 42 نزيل من داخل الفندق"،

موضحة أن "مفارزها تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد ألسنة اللهب المتصاعدة من العمارة والفندق بكل مهنية وبوقت قياسي قصير باستخدام عجلة السنوركل وإنقاذ النزلاء ونقلهم إلى مكان آمن".

وعزت المديرية سبب الحادث إلى "احتراق مولدة كهرباء أعلى العمارة قيد الإنشاء وانتقال النيران إلى داخل الفندق".