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مراقبون : فرض الغرامات المالية من قبل المرور يزيد من اعباء المعيشة وهي حرب ضد الفقير


متابعة / ظاهر العقيلي

أكد مراقبون للشأن السياسي العراقي ان فرض الغرامات المالية على المواطنين من قبل المرور العامة سوف تزيد من اعباء معيشة المواطن البسيط وهي بمثابة حرب ضد الفقير .

فيما اكد مواطنون عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك رفضهم لهكذا قرارات او غرامات مالية معتبرين اياها حالة من حالات ( الربا ) .

كما اعتبر مواطنون اخرون ان فرض الغرامات او تحديد سقف زمني لدفعها في ظل فرض حظر للتجوال يخالف كل المفاهيم العقليه والقانونية متسائلين كيف للسائق ان يدفع غرامة والحظر ساري المفعول !! فأي غباء هذا الذي ترتكبه المرور العامة !! ؟؟

هذا وقال مدير إعلام المرور العميد حيدر كريم  إن "مبلغ المخالفة البالغ 100 ألف دينار يفرض بحسب بيانات وتعليمات المرور العامة وفقَ ما نص عليه القانون 8 لسنة 2019 المادة 25 ثانياً فقرة أ .

مبيناً أنه "بإمكان صاحب المخالفة خلال 72 ساعة التوجُّه الى القاطع لتصبح  المخالفة نصفَ المبلغ ،أي 50 ألف دينار". 

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