اهالي ديالى ينصرون “القدس” بتظاهرة حاشدة لكل اطيافها

خرج المئات من اهالي ديالى، السبت في تظاهرة سلمية لنصرة القدس.

وقال فؤاد التميمي احد مسؤولي التظاهرة ان” المئات من كل اطياف ديالى خرجوا في تظاهرة شعبية لنصرة بيت المقدس ازاء عدوان الاحتلال الاسرائيلي الذي حصد ارواح المئات من الاطفال والنساء في غزة وبقية المدن الفلسطينية”.

واضاف التميمي،ان” التظاهرة تعبر عن موقف شعبي عراقي في دعوة كل الدول الاسلامية والعربية الى موحد موحد ازاء المجازر البشعة في فلسطين التي تجري كل ساعة بحق الابرياء مؤكدا بان التظاهرة تعبر عن دعم شعبي كبير للفلسطينين”.

واشار الى ان” بقية مدن ديالى ستشهد وقفات اجتجاجية وتظاهرات سلمية كبيرة في الايام القادمة للتعبير عن موقفهم ازاء ما يحدث في فلسطين من سفك للدماء وانتهاك للحرمات وعدوان تدعمه امريكا حليفة تل ابيب”.

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى فرضت اجراءات مشددة وسط بعقوبة لتامين انطلاق تظاهرة سلمية واسعة لدعم الشعب الفلسيطيني”