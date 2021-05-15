توضيح جديد بشأن حظر التجوال.. هل سيعود الشامل؟

شددت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، على الالتزام بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المتعلقة بتطبيق حظر التجوال بشقيه الجزئي والشامل.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح ، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخذت الأسبوع الماضي قرارا بان يكون طيلة أيام عيد الفطر المبارك حظرا جزئيا بما فيها يومي الجمعة والسبت والذي يبدأ من الخامسة صباحا وحتى التاسعة مساء".

وأوضح، أنه "بعد العيد سيعود الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وباقي الأيام سيكون جزئياً".