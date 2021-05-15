البلداوي:وقفة جماهير الفتح الاحتجاجية عصر اليوم ستندد بالدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، السبت، إن الوقفه ألاحتجاجية التي ستشهدها بغداد والمحافظات لجماهير الفتح ستندد بالدول العربية التي طبعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني , فضلا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من ترهيب وقتل ودمار.

وقال البلداوي في تصريح صحفي إن ” العراق سيشهد تظاهرات حاشدة اليوم تضامناً مع الشعب الفلسطيني وإن الشعوب مؤمنة بالقضية“ مبيناً” إن المشكلة لسيت بالشعوب بل بالحكام “.

وأضاف إن ” المحتجين من جماهير الفتح سينددون يالدول العربية العربية التي أرتكبت خطأً فادحاً من خلال تطبيعها مع الكيان الصهيوني الذي تسبب في خسارة ارواح كثيرة على مدى عقود “.

وأشار الى إن ”المشكلة تكمن في الحكام الذين يعتقدون إن وجود الكيان الاسرائيلي هو مهم وتوطيد العلاقات معهم اهم، لكن أثبتت لهم الاحداث الاخيرة التي حدثت في القدس بأنهم على خطا“, مشبها ” الكيان الصهيوني هو بورم السرطان الذي بات من الضروري أستئصاله او القضاء عليه” .

يذكر ان تحالف الفتح قد دعا الى وقفة شعبية احتجاجية حاشدة غاضبة تجاه الكيان الصهيوني، عصر اليوم السبت .