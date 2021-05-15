خبير امني: أميركا تخطط لاعادة نشاط الإرهاب في العراق

حذر الخبير الامني علي الوائلي، من عدم تنفيذ احكام الاعدام على الارهابيين الذين اصدر القضاء حكمه عليهم، لافتا الى ان اميركا تخطط لاعادة نشاط الارهاب وقد تتحرك بعض المجاميع باتجاه السجون لاخراج قادة داعش.

وقال الوائلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكثير من قيادات داعش الارهابية موجودة في السجون، وقد تكون معرضة في الفترة المقبلة الى محاولات لتحرير هؤلاء القادة”.

واضاف ان “احكام الاعدام يجب ان تنفذ بشكل سريع من اجل عدم اتاحة الفرصة امام الارهابيين لاختراق السجون وتحرير قياداتهم”.

وأشار الوائلي الى ان “المعطيات تفيد بتوجه اميركا نحو اعادة تنشيط داعش الارهابي من اجل زعزعة الاستقرار في العراق واستعادة قادته الموجودين داخل السجون”