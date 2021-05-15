محلل سياسي : : بعض الكتل ستحاول تجديد الولاية للحكومة الحالية بصفقة سياسية

رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، الجمعة، ان المعطيات السياسية تفيد بمحاولة بعض الكتل تجديد الولاية للحكومة الحالية من خلال اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الساعدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكثير من المعطيات تفيد بمحاولة بعض الكتل السياسية عقد صفقة من اجل اختيار رئيس مجلس الوزراء للحكومة المقبلة”.

واضاف ان “اعلان رئيس الوزراء عدم الترشح للانتخابات او الخوض فيها، يدفع بعض الكتل لابرام صفقة لضمان حصولها على مكتسبات مقابل تقديمه للولاية الثانية”.

ولفت الساعدي الى ان “صراعا كبيرا سيحدث بين الاطراف السياسية بشأن منصب رئيس الوزراء المقبل خصوصا بعد اجراء الانتخابات المبكرة، حيث ستسعى اميركا ودول الخليج الى تمرير الشخصيات الداعمة لها من اجل ضمان تحقيق مصالحها”.