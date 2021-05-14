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زعيم تحالف الفتح هادي العامري يجري اتصالين هاتفيين مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي كل على حدة


أجرى زعيم تحالف الفتح هادي العامري اتصالين هاتفيين مع اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس و زياد نخالة الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي كل على حدة.

وأكد العامري خلال الاتصال وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني والقدس وبيت المقدس وغزة والمقاومة، مشيرا الى ان صواريخ المقاومة اليوم تكتب تاريخا جديدا للامة الاسلامية والعربية. 

واضاف العامري ان اليوم ليس كالامس، اليوم صرنا اقرب الى الوعد الالهي بالنصر مؤكداً أن لعبة التطبيع انتهت بدماء وصمود وثبات وبسالة كل الشعب الفلسطيني المقاوم،  واليوم أيضاً انتهت والى الابد اكذوبة الجيش الذي لا يقهر.

وشدد العامري ان هناك اليوم معادلة جديدة ، صاروخ بصاروخ، والحمد لله صواريخ المقاومة طالت كل الارض الفلسطينية المحتلة.

كما ابلغ العامري الجانبين تحيات ودعاء كل  المقاومين في العراق، وقال إن شاء الله نحن معهم في هذه المعركة المقدسة، معركة الامة.

فيما بلغ (هنية والنخالة) الى العامري شكرهما وسلامهما لكل الشعب العراقي الذي كان مع الشعب الفلسطيني في كل معاركه التاريخية، كما بلغا سلامهما وتحياتهما ودعائهما لكل فصائل المقاومة في العراق وقالا "نحن على موعد في القدس إن شاء الله انه وعد إلهي".

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زعيم تحالف الفتح هادي العامري يجري اتصالين هاتفيين مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي كل على حدة
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