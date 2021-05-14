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الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة


القى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، كلمة متلفزة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحدث خلالها عن ما انجزته حكومته منذ تشكيلها، كاشفا عن عدم ترشحه لخوض الانتخابات المبكرة .

وقال الكاظمي ان الحكومة اوفت بعهدها في العمل على اجراء انتخابات مبكرة نزيهة ومستقلة، تسهم في تمثيل عادل للجميع.

واعلن الكاظمي خلال كلمته انه لن يرشح نفسه لخوض الانتخابات المبكرة، قائلا : أوفينا بعهدنا أمام شعبنا بإعلان عدم المشاركة في الانتخابات أو دعمِ أي حزبٍ أو طرفٍ على حسابِ الآخر

وأضاف، حددنا العاشر من تشرين هذا العام موعداً نهائيا لهذه للانتخابات المُبكرة وان حكومتي قدمت كل الدعم لإنجاح الانتخابات.

وتطرق رئيس الوزراء الى ملفات عديدة شملت الجوانب الاقتصادية والامنية وخاصة ما يتعلق بالسياسة الخارجية للعراق.

حيث اكد ان البلاد لن تكون ساحة خلفية لاي دولة كانت وان العراق يعد مصدر سلام لكل دول المنطقة، ونفتخر بعلاقتنا مع جميع دول مثل الاردن ومصر وتركيا والسعودية وايران، وان زيارة البابا انعكاسا ايجابيا للسياسة الخارجية الجديدة.

 

فضلا عن نجاح الحكومة بالسياسات الاقتصادية الخارجية ومنها افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية ، وعقد اتفاقيات تجارية مع الاردن وتطبيق الاتفاقية الصينية ، ومد سكة حديد مع ايران لمنفذ الشلامجة الحدودي

 

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