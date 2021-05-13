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مقتل شاب واصابة والده نتيجة نزاع عشائري في ذي قار


أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل شاب واصابة والده خلال نزاع عشائري شرقي ذي قار.

وذكر المصدر أن "نزاعا عشائريا وقع بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار وراح ضحيته منتسب في الحشد الشعبي في العشرينات من عمره،

فيما أصيب والده بجروح خطيرة وهو يعمل مختار منطقته"، لافتا إلى أن " النزاع انتهى باحراق مضيف شيخ عشائر منطقة الفرهة احد عشائر قبيلة آل إبراهيم".

وبين المصدر، أن" قوة أمنية مكونة من 15 آلية عسكرية فرضت سيطرتها على المكان، وتم وضع هدنة بين الأطراف مدتها 24 ساعة فقط".

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