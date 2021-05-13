اهل الحق: رد المقاومة الفلسطينية على الاحتلال طبيعيا مقارنة بالانتهاكات الصهيونية

اكد المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، الخميس، ان” المقاومة الفلسطينية لعبت دورا كبيرا في الرد على الاحتلال الصهيوني الغاصب”.

وقال المتحدث باسم المكتب، محمود الربيعي، في تصريح صحفي ان” الرد الكبير الذي قامت به فصائل المقاومة الفلسطينية هو رد طبيعي على حجم الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والقدس الشريف”.

واضاف، ان” الجاهزية العالية والزخم الكبير على ادامة المعركة ومقاومة المحتل الغاصب هي جزء من الدعم الذي قدمة الشهيد سليماني الى المقاومة الفلسطينية ومن بعده استمر الدعم من الجمهورية الايرانية”.

واشار الى ان” هذه القوة في الرد كانت معروفة لدينا مسبقا كونه يعتبر ملفنا وملف كل الشعوب الباحثة عن الحرية وهي قضية الإسلام المركزية”