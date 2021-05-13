الفتح: اكتفاء الحكومة بالشجب والاستنكار على انتهاك السيادة العراقية امر معيب

ابدى تحالف الفتح، الخميس، استغرابه من الصمت الحكومي الطويل تجاه التجاوزات على السيادة العراقية وعدم قيامها برد مناسب”.

وقال عضو التحالف، النائب، عامر الفايز، في تصريح صحفي، انه” في الوقت الذي يتعرض له العراق الى انتهاكات للسيادة من قبل القوات التركية المحتلة والأمريكية تكتفي الحكومة العراقية بالشجب والاستنكار وكان الامر لا يعني سيادتها”.

واضاف، انه” توجد قوات تركية داخل الأراضي العراقي على تماس مع قوات الحشد الشعبي وبالتالي فان الحكومة تكتفي بالصمت المطبق دون ان تحرك ساكنا حيال هذا الامر الذي يعتبر احتلالا علنيا”.

واشار الى انه” على الحكومة اتخاذ اجراء رسمي يمثل قوة الدولة العراقية والمؤسسة الأمنية تجاه تلك التجاوزات المرفوضة من جميع الطبقات السياسية والأمنية”.