محلل سياسي : : صمت الحكومة ازاء مايحصل في فلسطين يندرج ضمن سياسة التطبيع

رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، صمت الحكومة ازاء الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني بانه يندرج ضمن سياسية المطبعين مع الاحتلال، لافتا الى ان استمرار السكوت وعدم الخروج بموقف مساند للشعب الفلسطيني يمثل امراً معيبا.

وقال الخيكاني في حديث صحفي ان “مجمل الاطراف السياسية نددت واستنكرت الهجمة الوحشية للكيان الصهيوني على الفلسطينيين في القدس المحتلة والاقصى، ومحاولة استحواذ الاحتلال على منازل المواطنين بالقوة”.

واضاف ان “الحكومة العراقية لم يصدر منها موقف شجب او استنكار لما يحصل في فلسطين، رغم تعالي اصوات الاطراف السياسية لما يحصل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني”.

ووصف الخيكاني صمت الحكومة ازاء مايحصل من انتهاكات للصهاينة بحق الفلسطينيين بالامر “المعيب”، لافتا الى ان “استمرار الصمت الحكومي يندرج ضمن سياسة الدول المطبعة مع الكيان الغاصب”.