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الأعرجي يؤكد للسفير البريطاني عدم مقبولية تصريحاته الأخيرة بشأن الانتخابات


أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاربعاء، للسفير البريطاني في بغداد عدم مقبولية تصريحاته الأخيرة بشأن الانتخابات التي قال إن وقتها غير ملائم.

وقال مكتب الأعرجي في بيان، إن الاخير "استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي وتطرق اللقاء، الى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السفير البريطاني، وتأثيرها على الشعب العراقي والكتل السياسية".

وأكد الأعرجي للسفير البريطاني، أن "تصريحاته الأخيرة أدت الى امتعاض الشارع العراقي والكتل السياسية والحكومة العراقية"، مبينا أنها "تصريحات غير مقبولة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي العراقي".

من جانبه بيّن السفير البريطاني أن "تصريحاته فُسّرت بشكل غير صحيح"، مؤكدا "احترام السيادة العراقية".

وأشار الى أن "بريطانيا تثمّن جهود القوات الأمنية العراقية التي تسعى لاستتباب الأمن والاستقرار في عموم العراق"، معربا عن "ثقته بان الانتخابات العراقية المقبلة ستجرى في وقتها المحدد".

من جهة اخرى، أبلغ الأعرجي السفير البريطاني، بأن "العراق يطالب المجتمع الدولي وبريطانيا، بشكل خاص، بالتدخل لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "ما تقترفه إسرائيل بحق الفلسطينيين أمر مُدان بكل المقاييس".

وكان السفير البريطاني ستيفن هيكي اعتبر في تصريحات صحافية أن البيئة الحالية غير مناسبة لاجراء الانتخابات في العراق.

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