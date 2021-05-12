العمليات المشتركة: داعش يحاول العودة.. لكننا نخطط ونغير التكتيكات

قالت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء (12 أيار 2021)، إن تنظيم داعش الارهابي يحاول العودة مجدداً لشن هجمات في العراق.

وذكر الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي :إن "القوات الأمنية تنفذ ضمن إجراءات استراتيجية لمواجهة التهديدات عمليات نوعية استباقية تشرف عليها قيادة العمليات المشتركة بالتخطيط والاستعداد لضرب عصابات داعش الإرهابية وإدامة الضغط على الإرهابيين".

وأضاف، أن "داعش يستغل بعض الثغرات الأمنية للتحرك على الحدود مع سوريا ويتم التصدي له بالعمليات الأمنية المستمرة".

ولفت إلى أن التنظيم "يحاول العودة"، مستدركاً: "لكن التخطيط الكبير والجهد الاستخباري والتغيير بالتكتيك النوعي من قيادة العمليات المشتركة يتلائم مع حجم التهديد".