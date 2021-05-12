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الخلية تعلن تدمير وكرين لداعش الارهابي في كركوك


افادت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، بتدمير وكرين لتنظيم داعش الارهابي بمحافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان  إن "قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وبالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة الثامنة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم تنفيذ واجب في منطقة / قره تبه التابعة لناحية يايجي، حيث قامت قوة من الفوج الثالث باللواء ٣٢ ومقر اللواء بتفتيش المكان".

وأوضحت، أن "القوات الأمنية تمكنت من العثور على وكرين وبداخلهما (قنبره هاون ٦٠ ملم عدد/١٤، صمام اصطدام مختلف عدد / ٣٥، مسطرة تفجير العبوات الناسفه عدد/١٤، صاروخ كاتيوشا بدون صمام اصطدام عدد / ١، سبحة لتفجير العبوات الناسفه عدد/١، مواد طبخ مختلفة".

واضاف البيان، انه "تم اتلاف المواد والاعتدة ميدانيا من قبل مفرزة المعالجة المرافقة للقوة".

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