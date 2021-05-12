الغانمي يدعو لتكثيف العمل الميداني والاستخباري لتعزيز الأمن

دعا وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، إلى تكثيف العمل الميداني والاستخباري من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العراق.

وقالت الداخلية في بيان ، إن وزيرها "ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً في مقر قيادة الشرطة الاتحادية ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومعاون وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي ومستشار الوزير ومدير مكتب الوزير، و قائد عمليات بغداد وقائد الشرطة الاتحادية وعدد من القادة والضباط، لمناقشة الأوضاع الأمنية بشكل عام وإجراءات حظر التجوال الوقائي".

واكد الغانمي، ان "هناك اشادة من رئيس الوزراء بمنتسبي وزارة الداخلية وما تقوم به الأجهزة الأمنية الأخرى، مؤكداً على تكثيف العمل الميداني والاستخباري من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد".

ووجه الغانمي، الجهات المختصة "بالاهتمام بعوائل الشهداء وتنظيم زيارات ميدانية لهم والتواصل الدائم معهم لتلبية احتياجاتهم وطلباتهم. كما جرت مناقشة جملة من المواضيع، ووجه وزير الداخلية بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".