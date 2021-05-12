الشيخ الملا: ما فعلته المقاومة الفلسطينية مزق مشروع التطبيع

أكد الشيخ خالد الملا، رئيس جماعة علماء العراق، الأربعاء، ان” ما فعلته المقاومة الفلسطينية يستحق الثناء والدعم ومزق مشروع التطبيع”.

وقال الملا في تصريح صحفي ان” الرد على الجرائم التي قام بها الكيان الصهيوني مزقت مشروعهم المتمثل بالتطبيع مع الدول العربية والإسلامية”، مبينا، ان” المسميات ذابت بين الفصائل الفلسطينية وانصهرت تحت مسمى واحد هو المقاومة”.

وأضاف، ان” ما تقوم به ثلة من الجنود الصهاينة من التعدي على حرمة المرأة العربية والتجاوز عليها نسفت مشروع صفقة القرن المزعومة”.

واشار الى ان” المرجعية العليا قد إشارات الى دعم الشعب والمقاومة الفلسطينية بمختلف انواع الدعم فربما يكون معنوي او مادي وما نحو ذلك”.