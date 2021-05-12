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الاستخبارات تضبط صواريخ "جهنم" في الانبار


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، العثور على صواريخ من مخلفات تنظيم داعش في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود مخبأ يضم مجموعة من الصواريخ في صحراء الحريجية بالانبار تم على أثرها وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تحرك مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٣٩ نحو المخبأ، تم ضبط بداخل المخبأ ٣٣ صاروخ جهنم محلي الصنع يعود لعصابات داعش الارهابية".

واشار البيان الى ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد تحت السيطرة"

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