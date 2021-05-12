مقتل ستة إرهابيين بمداهمة وكر جنوبي الموصل

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، عن مقتل ستة إرهابيين خلال مداهمة وكر جنوبي الموصل.

وذكر بيان للاستخبارات أنه “بعملية نوعية استباقية نفذت بالاستناد الى معلومات استخبارية دقيقة وتميزت بالمباغتة وجرأة التنفيذ وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالاشتراك مع قوة من لواء المشاة ٧٦ من مداهمة وكراً في منطقة عين الجحش جنوبي الموصل”.

وأضاف البيان أن “القوة اشتبكت مع الارهابيين المتواجدين في الوكر والبالغ عددهم ستة وققتلهم جميعا”.