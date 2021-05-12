أمانة مجلس الوزراء تحدد موعد التعاقد مع المحاضرين المجانيين

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، عن تاريخ التعاقد مع المحاضرين المجانيين .
وبحسب بيان للأمانة العامة ، فقد "قرّر مجلس الوزراء، تعديل الفقرة (سادساً) من قرار مجلس الوزراء (١٣٠ لسنة ٢٠٢١) بحسب ما يأتي:
يُنفذ قرار مجلس الوزراء (١٣٠ لسنة ٢٠٢١) الخاص بالمحاضرين والإداريين المجانيين، بدءاً من تأريخ ٢٠٢١/١/١".
واضاف ان "القرار جاء خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التاسعة عشرة، المُنعقدة في 9/5/2021".
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