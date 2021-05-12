مستشار الأمن القومي: العراقيون جميعا يقفون مع الشعب الفلسطيني

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأربعاء، وقوف العراقيين مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة.

وقال مكتب الاعرجي، في بيان ، ان “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي زار السفارة الفلسطينية في بغداد ممثلا عن رئيس الوزراء للتعبير عن موقف الحكومة العراقية الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وأضاف أن “الأعرجي نقل للسفير الفلسطيني مواقف المرجعية العليا والحكومة والشعب العراقي الداعمة للحق الفلسطيني”، مؤكدا “وقوف العراقيين جميعاً مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن حقوقه المشروعة”.

من جانبه، قدم السفير الفلسطيني “الشكر للمرجعية الدينية والشعب العراقي” لافتاً إلى أن “الشعب العراقي شعب أصيل وما يصدر عنه يعبر عن أصالته وعمق انتمائه العربي والإسلامي”.