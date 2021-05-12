الحشد الشعبي: ستكون لنا وقفة حقيقة تجاه ما يحدث في فلسطين

أكد معاون رئيس اركان الحشد الشعبي ابو علي الكوفي، الاربعاء، إن الحشد الشعبي ستكون له وقفة حقيقة تجاه ما يحدث في فلسطين .

وقال الكوفي في تصريح صحفي إن ” الحشد الشعبي سيكون له صوله وموقف تجاه ما يحدث الان في فلسطين من قتل وظلم وتفجير من قبل الصهاينة الاسرائيليين“.

وأضاف ” اننا سنكون على قدر المسؤلية وعلى نهج قادتنا الكبار منهم ابو مهدي المهندس صاحب المقاومة وسنكون لاهالي فلسطين عوناً لهم وسنقف ضد الظالم “.

واشار الى أن” فلسطين هي قلب الامة النابض لكل الوطن العربي ويجب أن تكون وقفة لكل العرب تجاه ما يحدث من قتل وترعيب وتخويف وتفجير وظلم لاهالي فلسطين “.

وتسببت اعتداءات ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون باستشهاد وجرح وتهجير عدد من الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك في مدينة القدس المحتلة وخاصة في منطقة “باب العمود” وحي “الشيخ جراح” والمسجد الأقصى ومحيطه