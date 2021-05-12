الصحة : أستثناء بعض المحافظات من الحظر سيزيد اعداد المصابين والوفيات

أكدت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح ، الاربعاء، إن قرار الحظر الشامل اتخذ بناءً على مستجدات الوضع الوبائي ومن غير الصحيح أن تطالب بعض المحافظات باستثنائها من الحظر.

وقالت فلاح في تصريح صحفي إن الوضع الصحي لا يسمح باستثناء محافظات من الحظر الشامل ومن غير الصحيح أن تستثنى بعض المحافظات لاسيما ان الموقف الوبائي واعداد الاصابات مرتفعة في الوقت الحالي“.

واضافت أن “أستثناء بعض المحافظات يعني زيادة اعداد المصابين بالتالي زيادة أعداد الوفيات مما يخلق أزمة جديدة داخل القطاعات الصحية “.

واشارت الى ان ”الالتزام بالحظر الشامل والإجراءات الصحية والوقائية هو الحل الامثل في الوقت الراهن وخصوصاً بعد ظهور سلالات جديدة في العالم“

واكدت ان ” التوجه لاخذ اللقاح هو تحقيق المناعة المجتمعية والقضاء على ظهور سلالات جديدة او الحد منها “.