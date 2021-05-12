خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بالتزامن مع دخول الحظر الشامل حيز التنفيذ

أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً، بالتزامن مع دخول الحظر الشامل للتجوال حيز التنفيذ في العراق.

وقالت الخلية في بيان إنه "عُقد في مديرية العمليات بمقر وزارة الداخلية امس الثلاثاء، اجتماع برئاسة الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات وبحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وقائد القوات البرية ومدير عمليات وزارة الداخلية وعدد من القادة والضباط".

وناقش المجتمعون في الاجتماع الذي جاء عبر نظام الفيديو "كونفرانس" وفقا للبيان مع قادة العمليات في المحافظات ومدراء مديريات الشرطة ومدراء المرور، "إجراءات حظر التجول الوقائي وتأمين المناطق خلال أيام عيد الفطر وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، كما جرى نقل تحيات وتوجيهات وزير الداخلية للمشتركين في هذا الاجتماع".

وأعطى نائب قائد العمليات المشتركة "جملة من النصائح والتوجيهات التي من شأنها الاسهام في توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين، فضلا عن إبداء المساعدة للحالات الإنسانية".