الصحة تحدد عوامل تقليل الإصابات بفيروس كورونا

حددت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عدة عوامل لتقليل الإصابات بفيروس كورونا، فيما لفتت إلى أنه ستكون هنالك جولات صحية لمتابعة مدى التزام المواطنين في الإجراءات الوقائية خلال فترة الحظر.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي ل‍وزارة الصحة، ربى فلاح في حديث صحفي، إنه "نتيجة لزيادة أعداد الاصابات خلال تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومع احتمالية دخول سلالات اخرى الى البلاد، ومع قرب حلول عيد الفطر الذي تكثر فيه الزيارات العائلية والتجمعات التي من شأنها أن تؤدي الى مضاعفة اعداد الاصابات وبالتالي تتبعها اعداد وفيات مرتفعة، ارتأت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بأتخاذ عدة قرارات من بينها فرض الحظر الشامل".

وأكدت "الحظر المفروض صحياً وليس أمنياً؛ هدفه حماية المواطن والسيطرة على تفشي الوباء"، مشددة بالقول "ستكون هنالك جولات صحية بالتعاون مع الجهات المعنية لمراقبة مدى جدية والتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية خلال الحظر".

ولفتت فلاح إلى، أن "التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، وتطبيقهم قرارات اللجنة العليا، واخذ اللقاح، كلها عوامل ستساهم بشكل ايجابي على المنحنى الوبائي وتقليل اعداد الاصابات".