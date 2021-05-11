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نائبة تدعو رئاسة البرلمان إلى إدراج استجواب وزير المالية على جدول الاعمال


دعت عضو مجلس النواب منار عبد المطلب ، الثلاثاء ، رئاسة مجلس النواب إلى إدراج استجواب وزير المالية علي علاوي وذلك بسبب تضرر الفقراء نتيجة  ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي، إن “وزير المالية الحالي علي علاوي تسبب بأزمة اقتصادية في عموم البلاد”، مشيرا الى أن “المتضرر الوحيد هم شريحة  الفقراء وذوي الدخل المحدود”.

وطالبت عبد المطلب رئاسة مجلس الوزراء بـ”إدراج استجواب وزير المالية خلال جلسات مجلس النواب المقبلة على وجه السرعة وذلك بسبب سياسته المالية الخاطئة”.

وكان الخبير الاقتصادي ماجد الصوري اوضح في وقت سابق الاسباب الرئيسة في تراجع وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرا الى ان حكومة الكاظمي لا تمتلك ارادة للنهوض بالاقتصاد. 

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نائبة تدعو رئاسة البرلمان إلى إدراج استجواب وزير المالية على جدول الاعمال
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