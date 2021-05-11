النائب محمد البلداوي : اعتبار سبايكر إبادة جماعية سيرتب مسؤوليات على الدول الداعمة للارهاب

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الثلاثاء , ان اعتبار الأمم المتحدة جريمة سبايكر جريمة إبادة جماعية يعني انها ستطال عقوبات وتعويضات لكل الدول التي دعمت الإرهاب الداعشي , مشيرا الى ان ذلك الاعتبار يؤكد للعالم ان العراقيين قاتلوا دفاعا عن الإنسانية جماء وليس دفاعا عن الشعب العراقي لوحدة .

وقال البلداوي في تصريح صحفي, ان ” قرار الأمم المتحدة باعتبار جريمة سبتيكر بحق العراقيين ترقى الى جرائم الإبادة الجماعية “.

وأضاف أن “هذا الاعتبار سترتب عليه تجريم كل من دعم الإرهاب الداعشي من الدول كافة , فضلا عن انه سفسح المجال قانونيا الى رفع العراق الشكاوى لدى محكمة العدل الدولية عن أي جهة تورطت دعم الدواعش بقتل وتهجير العراقيين ” .

وأوضح البلداوي، ان ” القرار أصلا يمثل اعترافا امميا بأن العراقيين قاتلوا الإرهاب نيابة عن الإنسانية جمعاء وعلى كل دول العالم دعم العراق وتعويضة كل الخسائر التي لحقت ببناه التحتية والمبلغ الطائلة التي انفقها العراق لاجل القضاء على الإرهاب ”