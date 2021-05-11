الشروع بالمرحلة الثالثة من عمليات "علي ولي الله" جنوب الموصل

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الشروع بالمرحلة الثالثة من عمليات "علي ولي الله" جنوب مدينة الموصل.

إعلام الحشد قال في بيان أن "قوات من اللواءين (21 -33) في الحشد الشعبي انطلقت لتطهير وتفتيش قرى وتلول جنوب الموصل من بقايا داعش".

وأضاف البيانت أن "القوات تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة بإسناد (مديرية مكافحة المتفجرات – الطبابة – مديرية الإعلام – والكتيبة الأولى لمقاتلة الدروع في الحشد الشعبي)".