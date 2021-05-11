المفوضية توضح إمكانية انسحاب الأحزاب من الانتخابات

اكدت المفوضية العليا المستقلة العليا للانتخابات , الثلاثاء , انه لايجوز لاي حزب او تحالف الانسحاب او تعديل قائمة المرشحين بعد الانتهاء المدة المحددة.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة غلاي في تصريح صحفي , ان ” المفوضية تؤكد على الأحزاب والتحالفات بعدم قبول طلبات الانسحاب او تغيير او تعديل بالقوائم المرشحين بعد ان تم انتهاء المددة القانونية المحددة”.

وأضافت غلاي، ان “المادة 25 من قانون الانتخابات النافذ تؤكد على عدم جواز الحزب السياسي الدخول او الخروج بعد انتهاء مدة التحالفات الا بعد ان يتم تشكيل الحكومة , فضلا عن عدم جواز لاي احزب الانسحاب من الترشيح”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة العليا للانتخابات أكدت، امس الاثنين، عدم تسلمها أي طلب بالانسحاب من الانتخابات عقب اعلان عدد من الأحزاب الانسحاب من السباق الانتخابي.