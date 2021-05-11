الخارجية النيابية: فؤاد حسين حنث بالقسم وسنحضره الى البرلمان بعد العيد

أدانت لجنة العلاقات الخارجية، الثلاثاء، صمت وزارة الخارجية عن التجاوزات التركية وعدم استدعاء سفيرها.

وقال عضو اللجنة، عامر الفايز، في تصريح صحفي ان” وزير الخارجية حنث بالقسم الدستوري، الذي من خلاله كان لابد له ان يتدخل بقضية الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية او على الأقل يتم استدعاء السفير التركي ومساءلته على ذلك”.

وأضاف، ان” البرلمان في أكثر من مناسبة وجهة للحكومة خطابا بوضع حد لهذا الاعتداء الإثم على الأراضي العراقية لكن الحكومة اكتفت بالصمت ولم تفعل شيء يذكر”.

وأشار الى ان” البرلمان بعد العيد عازم على استضافة الحكومة ووزير الخارجية بشأن العدوان والاحتلال التركي للأراضي العراقية”