نائب عنهم: تحالفنا مع كتل شيعية لأنها لا تنوي السيطرة على اراضي الشبك

أكد النائب عن المكون الشبكي، قصي عباس الشبكي، الثلاثاء، وجود اطماع تجاه ألاراضي التي يسكنها الشبك من بعض الأطراف ، مبينا ان “الكتل الشيعية لا تنوي السيطرة على اراضينا”.

وقال الشبكي، في تصريح صحفي ان” التحالفات بحاجة إلى تدقيق وبتالي نحن دققنا ووجدنا ان التحالف مع بعض القوى الشيعية كان إيجابيا وذلك لأنهم لا يمتلكون نزعة التسلط والسيطرة على الأراضي الشبكية”.

وأضاف ان، “المكون الشبكي يدخل الانتخابات بعدد محدد من المرشحين وبتالي نبحث عن جهة للتحالف معها وتكون اكثر ضمانا لسلامة ألاراضي الشبكية”.

واشار الى ان” ارض الشبك ارث عراقي من الأجداد الى الآباء ولا يمكن التفريط بها بأي شكل من الأشكال وتحت اي مسمى انتخابي”