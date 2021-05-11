"كتائب حزب الله" في العراق تتهم بريطانيا باعتداء القنصلية الإيرانية

اتهمت حركة "كتائب حزب الله" في العراق بريطانيا بالوقوف وراء الاعتداء الذي طال القنصلية الإيرانية في كربلاء الليلة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي أن "قوى الشر والتخريب تحاول مرارا العبث بأمننا، وزعزعة استقرارنا بتحريك المجاميع المغرر بها والمنحرفة لإثارة الفتن والأزمات، وجر أبناء المجتمع نحو الاقتتال".

وأضافت، أن "ما جرى في مدينة كربلاء المقدسة إنما هو نتاج الصراع والتنافس وتصفية الحسابات بين الأطراف المرتبطة بالمشاريع التآمرية الأجنبية والتي تدفع بشبابنا نحو الموت، لتستغل دماءهم من أجل تنفيذ مآربها الخبيثة".

وأشارت إلى أن "خيوط هذه المؤامرة التي تحاك في مقري سفارة الشر البريطانية في بغداد وبيروت في تدخل عدواني تآمري سافر، لا بد أن تدفع ثمنها هذه الدولة الاستعمارية الخبيثة وجميع القوى الدولية، والإقليمية، والمحلية التي لا يردع إصرارها على إيذاء شعبنا إلّا الضرب على رؤوسها العفنة الخاوية".

والليلة الماضية أحرق عشرات المتظاهرين الإطارات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء، احتجاجا على مقتل الناشط إيهاب الوزني.