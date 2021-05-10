الاتحاد الوطني الكردستاني : حكومة كردستان تفبرك الاخبار للتغطية على الازمات

اتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية زياد جبار، الاثنين، حكومة اقليم كردستان بصناعة الاخبار المفبركة لحل الازمات الواقعية في اقليم كردستان ، داعيا حكومة الاقليم الى ايجاد حلول لمعالجة مشكلة الرواتب والازمة الاقتصادية.

وقال جبار في تصريح صحفي ان “اعتقال صحافيين ونشطاء والحكم ضدهم يهدف لصناعة اخبار مزيفة من حكومة الاقليم للتغطية على ازمة الرواتب والاقتصاد والغلاء المعيشي وغيرها”.

وأضاف، أن “ايداع أزمة اخرى اصبحت ورقة محترقة وان المواطنين باتوا لا ينسون المسائل المهمة مثل ازمة الرواتب تحرير المعتقلين في بادينان وانخفاض مستوى حرية التعبير عن الرأي”.

واشار جبار الى انه “بسبب بعض الافكار الشخصية الضيقة، فان حكومة اقليم كوردستان تحت المسائلة، حول حرية التعبير عن الرأي وعلاقاته الخارجية اصبحت بشكل باهت وسط انتقاد الدول لها”.

ولفت إلى أن “مواطني الاقليم لن يستفيدوا من افتعال ازمة لازالة أخرى”، داعيا الاحزاب التي تريد استخدام هذه الورقة المحترقة الى “مراجعة نفسها والتفكير بايجاد حلول لمعالجة الازمة الاقتصادية والرواتب ومشاكل التي تواجه المواطنين”.