حريق في حقل.. الدفاع المدني يعلن إنقاذ 450 دونم حنطة في النجف

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إخماد حادث حريق وإنقاذ 450 دونم حنطة في محافظة النجف؛ نتيجة تماس كهربائي.

وقالت المديرية في بيان إن "فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة في ناحية العباسية منطقة الحيدرية التابعة الى محافظة النجف الأشرف نتيجة تماس كهربائي داخل عجلة نوع كيا حمل احترقت واحرقت الحقل بادئ الامر".

وأشارت إلى أنها "طوقت وعزلت النيران المشتعلة داخل الحقل ومنعت اتساع الحادث وانقذت 450 دونم لمحصول الحنطة فيما بلغت المساحة المحترقة 40 دونم فقط دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية في الحقل المحترق".