ايران تدين حرق قنصليتها في كربلاء وتدعو لحماية مواقعها الدبلوماسية

دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، التعرض للاماكن الدبلوماسية الايرانية في العراق، وقال انه تم تسليم السفارة العراقية بطهران مساء الاحد مذكرة احتجاج اثر الاعتداء على القنصلية الايرانية في كربلاء المقدسة.

وقال خطيب زاده في تصريحات صحفية ،للأسف هاجم البعض الليلة الماضية قنصليتنا في كربلاء المقدسة، وحينها أجرت القنصلية والسفارة الإيرانية ب‍بغداد اتصالات مع الجهات المعنية في العراق وتم التعامل مع الجناة من قبل قوات الأمن العراقية".

واضاف سعيد زاده، إن إيران تدين الهجوم على منشآتها الدبلوماسية وتأمل أن تعمل السلطات العراقية على حماية المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في العراق، كما بعثت وزارة الخارجية، الليلة الماضية، برسالة إلى السفارة العراقية في إيران تطلب منها أداء مهامها.

وشهدت محافظة كربلاء المقدسة يوم امس الاحد اعمال شغب وعنف من قبل مجموعة من المتجمهرين على خلفية اغتيال الناشط ايهاب الوزني حيث شرع المشاغبون والمندسون على احراق القنصلية الايرانية