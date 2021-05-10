قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد

أكد قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد الزويني، الاحد، أن وضع المحافظة بعد احتجاجات اليوم جيد.

وقال الزويني في تصريح صحافي، إن "الوضع الامني في كربلاء جيد وانا وقائد العمليات امام القنصلية الايرانية والطريق مفتوح".

بدوره، قال قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، إن "الوضع في عموم كربلاء جيد ومسيطر عليه بالكامل".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاحد، باندلاع اعمال شغب تخللتها "اعمال حرق" قرب القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد ساعات من مقتل الناشط المدني ايهاب الوزني في المدينة.