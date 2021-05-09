نائب ينتقد تلكؤ وزارة النفط باستخراج الغاز ورداءة المستورد

شكت لجنة الطاقة النيابية اليوم الأحد، من رداءة الغاز المستورد وتلكؤ وزارة النفط باستخراج الغاز، مؤكدة تقديمها مقترحات لحل أزمة الكهرباء.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية همام التميمي، في تصريحات صحفية، إن اللجنة قدمت الكثير من التوصيات الى وزارة الكهرباء بشأن انتاج الطاقة وايجاد بدائل للمحطات الغازية واستبدالها بمحطات اخرى ومعالجتها، خاصة مع وجود مشاكل في الغاز المستورد وتلكؤ وزارة النفط باستخراج الغاز”.

وشدد التميمي على ضرورة ان تكون هناك مسؤولية تضامنية بين وزارة النفط والكهرباء والاهتمام بقطاع نقل الطاقة الذي فيه مشاكل كثيرة والاختناقات وانشاء محطات تحويلية والاهتمام بقطاع التوزيع”.

وأضاف أنه “من بين المقترحات المقدمة، انشاء منظومة كهرباء متكاملة وحديثة، وضمان عدم تجاوز المواطنين عليها، فضلاً عن نصب عدَّادات الكترونية من شأنها حل مشكلة ترشيد استهلاك الطاقة”.