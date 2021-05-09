نائب: الحكومة ملزمة باعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الى الخدمة

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاحد، ان الحكومة ملزمة بنص الموازنة فيما يتعلق باعادة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي الى الخدمة، لافتا الى وجود تقصير كبير من قبل بعض الاطراف السياسية بحق هذه الشريحة.

وقال كريم في تصريح صحفي ان “من الضروري جدا ان يتم استكمال فقرة التخصيصات المالية من قبل الجهات المختصة، ضمن الفقرة التي تضمنت تخصيص المبالغ اللازمة لاعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الى الخدمة”.

واضاف ان “بعض الكتل السياسية مسؤولة امام الله بسبب تقصيرها مع شريحة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي، حيث لم تكن لديها وقفة شجاعة مع هذه الشريحة”.

وأوضح كريم، ان “الحكومة عليها تنفيذ نص الموازنة وخاصة مايتعلق بعودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الى الخدمة، حيث ورد نص صريح في موازنة 2019 وكذلك 2021”.