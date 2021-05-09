نائب كردي: أربيل محتلة من عائلة البارزاني وعلى بغداد تحريرها

أكد النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد ، الأحد، ان محافظة اربيل محتلة من قبل عائلة البارزاني ، مشيرا إلى أن حكومة الاقليم لا تعترف بحكومة بغداد الاتحادية.

وقال محمد في تصريح صحفي إن “حكومة إقليم كردستان العراق حكومة قبلية عائلية فاسدة تفرض سطوتها على المواطنين والمقدرات الاقتصادية”.

وأضاف أن “حكومة الاقليم لا تعترف باي حصانة نيابية”، مشيرا إلى أن “عائلة البارزاني تشن مضايقات على مواطنيها الكرد”.

ودعا محمد حكومة بغداد إلى “تحرير اربيل من عصابات البارزاني القمعية”، على حد قوله.

وكان رئيس كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين دعا في تصريح سابق الى ملاحقة الشخصيات الكردية التي ساهمت بتهريب البترول، مؤكدا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ساهم بشكل أو بآخر بتبديد ثروات الإقليم.