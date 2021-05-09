رئيس كتلة بيارق الخير النيابية يستبعد اقالة وزير المالية.. مدعوم من قبل قوى متنفذة

استبعد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الاحد، اقالة وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي من منصبه.

وقال الخالدي في حديث صحفي ان” هناك دعم نيابي لاستجواب وزير المالية خلال الاسابيع القادمة حول قضايا متعددة ابرزها سعر صرف الدولار والازمة لاقتصادية الراهنة مؤكدا بان الوزير مدعوم من قبل قوى سياسية متنفذة واقالته حسب رايه غير واردة بالوقت الراهن”.

واضاف الخالدي،ان” بغض النظر عما سيفضي اليه استجواب وزير المالية سواء بقائه في منصبه او اقالته وهذا مستبعد من وجه نظرنا الا انه لايغير في الازمة شي خاصة وان هناك سوء في الادارة المالية اخذ اتجاهات متعددة خاصة لملف الموارد الغير نفطية والتي تشكل مبالغ مالية ضخمة تحتاج الى وقفة حكومية حقيقية من اجل تصويبها نحو مسارات الخزينة وليس جيوب الفاسدين”.

واشار الى ان” ازمة العراق المالية هي ازمة تخطيط وادارة وفساد مستشري بشكل غير مسبوق في مؤسساتها على نحو بات يهدد كيان الدولة خاصة وان الازمات المالية الاخيرة كشف عن حجم الهدر الكبير في الاموال”.

ويعاني العراق من ازمة مالية حادة منذ اشهر عدة اثرت على مواعيد تسليم رواتب موظفيه عدة اشهر”.