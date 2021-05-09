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العراق يستعد لاستيراد لقاح سبوتنيك الروسي الخاص بكورونا


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، أنها تستعد لاتمام جميع الاجراءات وتحديد الكميات المناسبة لاستيراد لقاح سبوتنيك v الروسي، بينما اكدت فتح المراكز الصحية خلال عيد الفطر ومدة الحظر الشامل لضمان تلقي المواطنين جرعات اللقاحات بحسب مواعيدها المقررة.

وقالت مديرة العلاقات العامة في وزارة الصحة ربى فلاح في بيان إن “الوزارة أوشكت على إتمام جميع الإجراءات المطلوبة وتحديد كمية استيراد لقاح سبوتنيك V الروسي قريبا، الذي يتميز بسهولة خزنه ونقله ويأخذ بجرعتين، والذي يعد أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، ليضاف إلى ملايين الجرع التي ستصل تباعا”.

وأضافت فلاح، أن “اي لقاح يختلف عن الاخر بعوامل عديدة منها عدد الجرعات وطريقة التخزين والحفظ وتكوين اللقاح، مع تدريب عدد من الفرق الطبية المتخصصة في المحافظات بهدف التعرف على طريقة استخدامها”.

واكدت ان “جميع اللقاحات تتميز بفعاليتها ومأمونيتها ومقرة من قبل منظمة الصحة العالمية ومن شركات عالمية رصينة”.

وبينت مدير العلاقات ان “الوزارة تعاقدت سابقا مع عدد من الشركات العالمية المنتجة للقاحات، وهي تعمل على توريدها تباعا بحسب الكميات المتفق عليها”، مشيرة إلى أن “اللقاحات المتاحة حاليا هي أسترازنيكا وسينوفارم وفايزر، التي تمثل أداة أساسية في مكافحة الجائحة”.

ولفتت الى “تسجيل اقبال كبير على المنافذ التلقيحية، التي لم تسجل أية أثار أو مضاعفات خطيرة أو متوسطة لدى المواطنين، عدا ظهور اعراض جانبية بسيطة كارتفاع درجات الحرارة وصداع وألم واحمرار في منطقة الحقن».

واشارت الى “استثناء المواطنين ضمن الرقعة الجغرافية لأخـذ اللقاحـات من المنافـذ التلقيحيـة القريبة خلال عطلة العيد وحتى ايام حظر التجوال مـن أجـل استمراريـة تلقيـح أكبـر عـدد ممكـن مـنهم وضمـان أخـذ الجـرع فـي مواعيدهـا المثبتـة لـهـم ضمن المنصة الالكترونية سواء الجرعتين الاولى والثانية».

وأوضحت فلاح، أن “جميع المراكز الصحية مفتوحة خلال ايام الحظر وتعمل على استقبال المواطنين لاخذ الجرعات او معالجة الحالات الطارئة”، مؤكدة أن “الخبراء حددوا أفضل طريقة لتجنب ظهور سلالات خطيرة وموجات جديدة من العدوى والحد من الإصابات الجديدة، تتمثل بتطعيم اكبر عدد من المواطنين في أسرع وقت ممكن وعلى نطاق عالمي”.

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العراق يستعد لاستيراد لقاح سبوتنيك الروسي الخاص بكورونا
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