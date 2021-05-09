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شرطة البصرة تنفذ حملة لمطاردة مثيري النزاعات العشائرية


أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاحد، تنفيذ حملة أمنية لبسط الأمن وملاحقة المجرمين لاسيما مثيري النزاعات العشائرية ولمنع انتشار السلاح المنفلت شمال المحافظة.

المديرية قالت في بيان  إن "قوة مشتركة تابعة لها نفذت واجبا للبحث عن السلاح ومطاردة المجرمين، أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة".

وأكدت المديرية أن "هذا الواجب هو جزء من الحملة التي ستستمر في المناطق التي تكثر فيها النزاعات العشائرية المسلحة".

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شرطة البصرة تنفذ حملة لمطاردة مثيري النزاعات العشائرية
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