النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي يدعو لانتشال وزارة الصحة من أيدي العصابات

دعا النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، اليوم الاثنين، الى استنفار عام وتام لانتشال وزارة الصحة من أيدي العصابات التي استولت على مقدراتها.

وقال الزاملي في حديث صحفي ، ان "ملف الصحة ووزارة الصحة هو ملف حساس وخاص جدا نتيجة استشراء مافيات الفساد وارتباطها المباشر بصحة المواطنين وحياتهم وما تعانيه من تردي الواقع الصحي ونقص الادوية للعديد من الأمراض الخاصة اضافة الى النقص في المستلزمات الطبية وتهالك البنى التحتية للمؤسسات الصحية"،

مبينا ان "ماحصل في فاجعة مستشفى ابن الخطيب ينبغي ان لا يتم تسويفه او التعامل معه كما حصل في حوادث سابقة حصلت في قطاعات مختلفة".

واضاف الزاملي، ان "غياب أجهزة الإنذار والمستشعرات بالحرائق اضافة الى انعدام أجهزة الاطفاء كانت السبب الاساس في حجم الكارثة وهو دليل واضح على وجود تهاون في توفير البيئة الامنة ضد الحالات الطارئة كالحرائق وغيرها في المؤسسات الصحية"،

لافتا الى ان "الوضع الصحي وما حصل في مستشفى ابن الخطيب بحاجة الى استنفار تام وعام من الحكومة وقيادات الكتل السياسية داخل مجلس النواب والزعامات السياسية بغية انتشال وزارة الصحة من أيدي العصابات المستولية على مقدراتها".