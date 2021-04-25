الجيش العراقي يعلن أن بغداد ليست بحاجة لوجود القوات الأجنبية

أكد اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن بلاده لا تحتاج إلى قوات أجنبية، أمريكية أو غير أمريكية.

وأشار رسول إلى أنه "يتم حاليا العمل على جدولة خروج القوات الأمريكية من العراق بحسب مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وجاءت تصريحات رسول بعيد إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها في العراق، وذلك "بناء على رغبة العراق".

إلى ذلك، أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"،الشيخ قيس الخزعلي، أن "الأمريكيين يثبتون بأن لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم، مشيرا إلى أن الطريقة الأفغانية هي الوحيدة التي تنفع لإخراجهم من العراق".

في هذا السياق، قال الباحث في الجامعة المستنصرية، طالب محمد كريم، إن "الكتل البرلمانية التي طالبت بخروج القوات الأمريكية من العراق تعتقد أن جلسات الحوار الاستراتيجي بين العراق وواشنطن، يشوبها الكثير من المجاملات ولا يوجد شيء محقق على الأرض، ما يعني أن القوات الأمريكية ستبقى إلى فترة أكبر".

ووصف كريم إعلان الجيش العراقي بعدم حاجته للقوات الأمريكية، بأنه "مفاجيء" لأنهم في السابق كانوا بحاجة إلى التحالف الدولي في الاستشارات وتدريب القوات الأمنية، أما بعد تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي أصبحت العملية الأمنية أقوى مما كانت سابقا وبالتالي هي من يحدد الواقع العسكري والأمني في متطلباتها.